Münster

SV Waldhof Mannheim gewinnt 3:1 bei Preußen Münster

30.11.2019, 16:07 Uhr | dpa

Der SV Waldhof Mannheim hat in der 3. Fußball-Liga den Anschluss an die Spitzenplätze gehalten. Die Mannschaft von Bernhard Trares gewann am Samstag beim SC Preußen Münster 3:1 (0:1) und kletterte auf den sechsten Tabellenplatz. Vor 6053 Zuschauern waren die Mannheimer das eindeutig bessere Team, ließen sich durch den frühen Rückstand nicht aus der Ruhe bringen und drehten die Partie nach der Pause.

Philipp Hoffmann hatte den Tabellenvorletzten aus Münster bereits in der 7. Minute in Führung gebracht. Anschließend waren die Waldhöfer klar spielbestimmend, konnten sich im Strafraum der Gastgeber aber nicht entscheidend durchsetzen. Erst nach der Pause wurde der SVW torgefährlicher und schlug innerhalb von fünf Minuten drei Mal zu. Mounir Bouziane (72.), Dorian Diring (73.) und Michael Schultz (76.) sorgten für das 3:1 der Mannheimer.