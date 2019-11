Osnabrück

Göring-Eckardt: Grüne Landrätin ist Meilenstein für Partei

30.11.2019, 16:36 Uhr | dpa

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, hat die Wahl einer grünen Landrätin im Kreis Osnabrück in diesem Jahr als einen Meilenstein für die Partei bezeichnet. "Das zeigt, das mehr geht, als wir jemals gedacht haben", sagte die Politikerin am Samstag beim Landesparteitag der niedersächsischen Grünen in Osnabrück.

Sie würdigte auch den Wahlerfolg ihres Parteifreundes Belit Onay, der in der Landeshauptstadt Hannover vor wenigen Tagen zum Oberbürgermeister gewählt wurde. "Es gibt keine Erbhöfe mehr für die CDU und nicht für die SPD", sagt Göring-Eckardt. Im Landkreis Osnabrück hatte Grünen-Kandidatin Anna Kebschull in diesem Jahr das Amt des Landrats nach mehr als 70 Jahren von der CDU geholt, Hannover war jahrzehntelang eine Hochburg der SPD. Diese Ergebnisse zeigten, dass die Grünen die Hoffnung vieler Menschen seien, sagte Göring-Eckardt.