Gelsenkirchen

Unions Schlotterbeck fehlt bis Ende des Jahres

30.11.2019, 16:40 Uhr | dpa

Keven Schlotterbeck fällt voraussichtlich bis zum Ende des Jahres aus. Der 22 Jahre alte Abwehrspieler des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin musste beim 1:2 (1:1) in der Partie beim FC Schalke 04 am Freitagabend bereits in der 26. Minute wegen einer Knieverletzung ausgewechselt werden. Bei der Untersuchung in der Berliner Charité wurde eine Bänderverletzung im rechten Knie diagnostiziert, wie der Verein am Samstag mitteilte. Ein Operation sei nicht nötig.