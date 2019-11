Herne

Familie bei Unfall auf A 42 in Herne schwerverletzt

30.11.2019, 17:19 Uhr | dpa

Eine 26-jährige Mutter hat sich mit ihren drei kleinen Mädchen im Auto auf der Autobahn 42 bei Herne überschlagen. Kinder und Fahrerin wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei in Münster. Die Kinder sind sechs Monate, vier und sieben Jahre alt. Ihre Mutter habe am Beginn einer Autobahn-Baustelle die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.