Bad Driburg

Zweiter Härtetest: Eastside gewinnt Liga-Spitzenspiel

30.11.2019, 19:33 Uhr | dpa

Berlin (dpa) – Die Tischtennis-Frauen des TTC Eastside Berlin haben innerhalb eines Tages den zweiten Härtetest mit Bravour bestanden. 19 Stunden nach dem 3:0-Heimerfolg in der Champions League gegen Lyssois Lille Métropole aus Frankreich am Freitagabend gewannen die Berlinerinnen am Samstag das Top-Spiel in der Bundesliga bei TuS Bad Driburg mit 6:2. Beide Teams hatten vor der Partie 12:0 Zähler auf dem Konto.

Die Gäste aus der Hauptstadt traten in gegenüber dem CL-Match veränderter Aufstellung an. Xiaona Shan pausierte, Georgina Pota und Nina Mittelham rückten ins Team. Bad Driburg leistete zunächst harten Widerstand und bestätigte damit seine Rolle als ein ernsthafter Herausforderer in dieser Saison.

Der TTC Eastside geht damit als souveräner Liga-Spitzenreiter mit 14:0 Punkten in das nächste Liga-Gipfeltreffen am Sonntag in der heimischen Anton-Saefkow-Sporthalle (13.00 Uhr) gegen Pokalsieger und Vizemeister DJK Kolbermoor (8:2 P.).