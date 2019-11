Bd. Marasti nr. 65-67, Sector 1, Casuta postala 32-3, București 011465, Rumänien

Ex-Teamchef Völler optimistisch: Wir werden es schaffen

30.11.2019, 21:49 Uhr | dpa

Rudi Völler, Geschäftsführer Sport bei Bayer 04 Leverkusen steht am Spielfeldrand. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Der ehemalige DFB-Teamchef Rudi Völler rechnet trotz der schweren Vorrundengruppe nicht mit einem frühen Scheitern der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der EM 2020. "Wir werden es schaffen", sagte der Sportdirektor von Bayer Leverkusen nach dem 2:1 des Werksclubs beim FC Bayern München am Samstagabend in der Bundesliga. Kurz zuvor hatte die DFB-Elf bei der Auslosung in Bukarest Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal als EM-Kontrahenten zugelost bekommen.

"Im ersten Moment ist es die stärkste Gruppe. Beim zweiten Überlegen kann man sagen, danach triffst du die dann nicht mehr in den nächsten K.o.-Runden. Das kann man auch als Vorteil sehen. Aber das ist natürlich eine absolute Topgruppe", sagte Völler. Bei der EM 2004 war der ehemalige Weltklassestürmer als Teamchef mit der DFB-Auswahl in der Gruppenphase sieglos ausgeschieden und war danach von seinem Amt zurückgetreten.