Stendal

Wahl von Stendaler Landrat und Eislebens Stadtoberhaupt

01.12.2019, 02:15 Uhr | dpa

Im Landkreis Stendal und in Eisleben sind die Menschen am Sonntag an die Wahlurnen gerufen, um den künftigen Landrat und das neue Stadtoberhaupt der Lutherstadt zu bestimmen. Weil beim ersten Wahlgang vor drei Wochen kein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten hat, sind nun Stichwahlen nötig.

Im größten Landkreis Sachsen-Anhalts wird sich klären, ob Amtsinhaber Carsten Wulfänger (CDU) im Amt bleibt oder sich Patrick Puhlmann (SPD) gegen ihn durchsetzt. Puhlmann, der von der Linken, Grünen und SPD unterstützt wird, hatte im ersten Wahlgang vor knapp drei Wochen 46,9 Prozent der Stimmen auf sich vereint, Wulfänger 32,5 Prozent. AfD-Kandidat Arno Bausemer brachte es auf 20,6 Prozent. Im Landkreis Stendal sind rund 95 000 Menschen zur Wahl aufgerufen.

In Eisleben können die rund 20 000 Wahlberechtigten zwischen dem parteilosen Kandidaten und Finanzwirt Carsten Staub und der Linken-Kandidatin Kathrin Gantz, Beamtin in der Stadtverwaltung, entscheiden. Staub hatte im ersten Wahlgang mit 45,1 Prozent die meisten Stimmen erhalten, Gantz 32 Prozent. Insgesamt vier Kandidaten hatten sich zur Wahl gestellt. Die langjährige Oberbürgermeisterin der Stadt mit rund 23 000 Einwohnern, Jutta Fischer (SPD), hatte sich aus Altersgründen nicht mehr um das Amt beworben. Angesichts der gesunkenen Einwohnerzahl hat Eisleben nunmehr einen Bürgermeister und keinen Oberbürgermeister mehr gewählt.