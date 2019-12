Wiesbaden

Walter Lübcke erhält posthum höchste hessische Auszeichnung

01.12.2019, 02:39 Uhr | dpa

Ein halbes Jahr nach der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) bekommt der Politiker posthum die Wilhelm-Leuschner-Medaille verliehen. Es ist die höchste Auszeichnung des Landes Hessen. Bei dem Festakt am (morgigen) Sonntag (12.00 Uhr) in Wiesbaden werden zahlreiche Gäste erwartet. Lübcke sei ein "leuchtendes Vorbild für Freiheit und Demokratie" gewesen, hatte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) die Auszeichnung begründet. "Aus tiefer Überzeugung stand er für diese Grundpfeiler unserer Gesellschaft und hat sie auch gegen Widerstände immer verteidigt."

Lübcke war am 2. Juni in seinem Haus im Landkreis Kassel erschossen worden. Der Generalbundesanwalt geht von einem rechtsextremen Hintergrund aus. Der Hauptverdächtige Stephan E. hatte die Tat zunächst eingeräumt, dann aber sein Geständnis widerrufen. Vor wenigen Tagen kündigte dessen Anwalt ein neues Geständnis an.

Die Ehrung Lübckes ist nach Angaben der hessischen Staatskanzlei die erste posthume Verleihung der Wilhelm-Leuschner-Medaille. Die Auszeichnung wird traditionell am hessischen Verfassungstag am 1. Dezember verliehen.