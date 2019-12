Rendsburg

Bundesweite Eröffnung für Brot für die Welt in Rendsburg

01.12.2019, 08:21 Uhr | dpa

Unter dem Motto "Hunger nach Gerechtigkeit" startet das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt heute am 1. Adventssonntag in Rendsburg seine bundesweite Spendenaktion. Den Eröffnungsgottesdienst (10.00 Uhr) in der Christkirche aus dem 17. Jahrhundert überträgt das Erste live. Die 61. Spendenaktion rückt nicht nur den Kampf gegen den Hunger in den Fokus, sondern auch eine gerechtere Verteilung von Gütern und Land, faire Preise und ein Leben in Würde. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther und der Generalsekretär des Lutherischen Weltbundes, Martin Junge, werden als Gäste zum Gottesdienst erwartet.

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen leiden derzeit weltweit etwa 822 Millionen Menschen Hunger - also fast jeder neunte Mensch. Laut UN-Kinderhilfswerks Unicef sind allein rund 200 Millionen Kinder aufgrund von zu wenig oder falscher Ernährung krank. Rund 2,1 Milliarden Menschen haben keinen direkten Zugang zu Trinkwasser.

Mit Spenden und Kollekten fördert Brot für die Welt aktuell mehr als 1500 Projekte in 97 Ländern. Im vergangenen Jahr erhielt Brot für die Welt bundesweit 63,6 Millionen Euro Spenden, 1,8 Millionen mehr als im Vorjahr. Insgesamt standen dem Hilfswerk, das auch Mittel aus dem deutschen Entwicklungsministerium und vom Kirchlichen Entwicklungsdienst erhält, 307 Millionen Euro zur Verfügung.