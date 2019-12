Wenzendorf

Weihnachtsbaumsaison startet: Stabile Preise

01.12.2019, 09:41 Uhr | dpa

Auf den Weihnachtsbaumplantagen in Niedersachsen herrscht in diesen Tagen Hochbetrieb: Mit dem Monatswechsel von November auf Dezember habe die Hauptzeit für den Einschlag der Weihnachtsbäume angefangen, sagte der Vorsitzende des Verbandes des Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger in Niedersachsen, Hamburg und Bremen, Bernd Oelkers in Wenzendorf (Kreis Harburg). "Die Preise werden stabil bleiben", sagte er. Für den laufenden Meter Nordmanntanne im Premiumbereich würden Preise von 18 bis 24 Euro aufgerufen. Es gebe aber auch günstigere Aktionsware. "Das sind dann Bäume mit Farbfehlern oder Wuchsfehlern."

Aus den beiden trockenen Jahren 2018 und 2019 seien die Betriebe überwiegend gut herausgekommen. "Dieses Jahr gab es überhaupt kein Problem, weil das Frühjahr, der Mai und der Juni noch recht feucht waren", sagte Oelkers. Die im vergangenen Jahr vertrockneten Neuanpflanzungen seien erneuert worden. "Die Bäume stehen überall gut und haben eine richtig gute Farbe - passt", sagte Oelkers.

Der Weihnachtsbaum habe sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten regionalen Produkt entwickelt. Noch vor einigen Jahren sei die Hälfte der in Deutschland verkauften Bäume importiert worden, inzwischen liege der Einfuhranteil nur noch bei gut 5 Prozent, sagte Oelkers. Rund 27 Millionen Bäume werden jedes Jahr in Deutschland verkauft. Der Umsatz mit Weihnachtsbäumen und Schnittgrün liege relativ stabil bei 500 bis 550 Millionen Euro. Bis zu 3500 Betriebe bauen im Haupt- oder Nebenerwerb Weihnachtsbäume an.