Kühlungsborn

Volksinitiative: Linke in MV ruft zum Bildungsaufstand auf

01.12.2019, 11:57 Uhr | dpa

Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern hat auf ihrem Landesparteitag in Kühlungsborn zum landesweiten Bildungsaufstand aufgerufen. Die gesamte Bildungspolitik sei in den vergangenen Jahren komplett gegen die Wand gefahren worden, begründete die Bildungsexpertin und Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag, Simone Oldenburg, am Sonntag die Volksinitiative. Sie umfasse eine landesweite Großflächenkampagne und eine Unterschriftenaktion.

Dabei gehe es den Linken um vier Punkte: "Wir brauchen 1000 zusätzliche und gut qualifizierte Lehrkräfte, kleinere Klassen, mehr Unterricht in Deutsch und Mathematik in der Grundschule und weniger Unterrichtsausfall", sagte Oldenburg.

So sei etwa jede sechste Lehrkraft ohne grundständige Lehramtsausbildung. Sie seien nicht ausreichend qualifiziert. Seiteneinsteiger sollten mindestens einen dreimonatigen Vorbereitungskurs und ein 18-monatiges Referendariat haben. "Damit wir die Lehramtsstudierenden nicht benachteiligen, möchten wir ihr Referendariat von 18 auf 12 Monate verkürzen", erläuterte Oldenburg einen Teil der Initiative.