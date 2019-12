Frankenberg/Sa.

Fernfahrerin bei Unfall auf glatter A4 schwer verletzt

01.12.2019, 13:35 Uhr | dpa

Eine Fernfahrerin ist bei einem Unfall auf der schneeglatten Autobahn 4 bei Frankenberg in Mittelsachsen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, geriet der Lkw der 52-Jährigen am Samstag beim Bremsen ins Schleudern. Auf der Fahrbahn lag Neuschnee. Der Sattelzug mit Anhänger kippte um. Die 52 Jahre alte Fahrerin wurde eingeklemmt. Ihr 58 Jahre alter Beifahrer blieb unverletzt. Die Polizei schätzte den Gesamtschaden des Unfalls auf mindestens 120 000 Euro.