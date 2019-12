Triberg im Schwarzwald

Zwei Dutzend Tonnen Hühnermist landen auf Straße

01.12.2019, 16:45 Uhr | dpa

So ein Mist! Ein mit etwa 24 Tonnen Hühnerkot beladener Anhänger ist auf einer Straße im Schwarzwald umgekippt. Der Mist verteilte sich daraufhin großflächig auf der Fahrbahn, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Betrieb der Stadt Triberg im Schwarzwald (Schwarzwald-Baar-Kreis) entfernte die Hinterlassenschaften. Der Traktor hatte am Freitagabend auf der nassen Straße die Bodenhaftung verloren. Die Reifen drehten durch, das Gespann stockte und blieb stehen. Als der Fahrer zu wenden versuchte, kippte der Anhänger mit seiner tonnenschweren Ladung um und blieb liegen. Es entstand ein Schaden von etwa 60 000 Euro.