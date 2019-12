Augsburg

Minderheit in Bayern will Söder als Kanzlerkandidaten

02.12.2019, 14:51 Uhr | dpa

Eine Minderheit der Menschen in Bayern will CSU-Chef Markus Söder auch als Kanzlerkandidaten für die nächste Bundestagswahl. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der "Augsburger Allgemeinen" (Dienstag) sprachen sich 42 Prozent dafür aus, dass Bayerns Ministerpräsident gemeinsamer Spitzenkandidat von CDU und CSU werden soll, fast ebenso viele - 41 Prozent - sprachen sich dagegen aus. Jeder sechste Befragte (17 Prozent) ist in der Frage unentschieden.

Unter den CSU-Anhängern sind mit 64 Prozent zwei Drittel für Söder als Unions-Kanzlerkandidaten. 23 Prozent wollen keinen Wechsel des bayerischen Regierungschefs in die Bundespolitik - zumal 88 Prozent der CSU-Anhänger mit Söders Arbeit als Ministerpräsident zufrieden sind. Unter allen Bayern beurteilen 46 Prozent die Arbeit des Ministerpräsidenten positiv.