Ludwigshafen am Rhein

Flüssigkeit ausgekippt: Familie leidet an Atembeschwerden

02.12.2019, 14:52 Uhr | dpa

In einem Wohnhaus in Ludwigshafen ist am Montag eine Flüssigkeit verschüttet worden, die bei einer Familie zu Atembeschwerden geführt hat. Die im Treppenhaus ausgekippte Flüssigkeit lief unter der Tür in die Wohnung einer dreiköpfigen Familie, zu der auch ein einjähriges Kind gehört, wie die Polizei mitteilte. Das Kleinkind sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es.

Um welche Flüssigkeit es sich handelte, blieb laut Polizei unklar. Messungen der Feuerwehr lieferten demnach kein Ergebnis. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und leitete ein Verfahren wegen Körperverletzung ein.