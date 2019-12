Potsdam

Steinbach trifft sich mit Vertretern von Fridays for Future

02.12.2019, 17:50 Uhr | dpa

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hat angeboten, sich an Themenkonferenzen an Schulen zum Thema Klimaschutz zu beteiligen. Seine Bereitschaft erklärte er am Montag nach einem Treffen mit drei jungen Vertretern der Fridays-for-Future-Bewegung in seinem Ministerium, sagte eine Sprecherin seines Ministeriums.

Im Frühjahr hatte es bereits ein erstes Treffen gegeben. Diesmal sei es um das Thema Sicherheit bei der Energieversorgung beim geplanten Kohleausstieg gegangen, hieß es. In voraussichtlich drei bis vier Monaten sei eine Fortsetzung geplant und solle es weiteres Treffen mit jungen Leuten geben.