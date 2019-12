Alzey

Acht Leichtverletzte bei Brand in Seniorenwohnheim

02.12.2019, 18:39 Uhr | dpa

Bei einem Feuer in einem Seniorenwohnheim in Alzey sind am Montag acht Bewohner leicht verletzt worden. Sie hätten Rauchvergiftungen erlitten, sagte ein Polizeisprecher. Der Brand sei am Morgen aus zunächst ungeklärter Ursache in einem Zimmer in der ersten Etage des Hauses ausgebrochen. Die Bewohner des Hauses wurden in Sicherheit gebracht. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, werde nun ermittelt. Der Sachschaden werde auf rund 50 000 Euro geschätzt, sagt der Polizeisprecher. Zuvor hatte der SWR über den Brand berichtet.