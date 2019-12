Eberdingen

18-Jähriger fährt Luxusauto zu Schrott: Schwerverletzt

02.12.2019, 22:58 Uhr | dpa

Ein 18-Jähriger hat auf der Kreisstraße 1651 einen Unfall gebaut und dabei seinen Luxuswagen zu Schrott gefahren. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, sein Beifahrer wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer sei in einer langgezogenen Rechtskurve zwischen Eberdingen und Nussbaum wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abgekommen, auf die Gegenspur geschleudert worden und nach etwa 100 Metern entgegen der Fahrtrichtung im Grünstreifen zu Stehen gekommen. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 100 000 Euro, wie die Polizei mitteilte.