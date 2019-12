Homburg

Holztransporter brennt auf Autobahn: 250 000 Euro Schaden

03.12.2019, 05:42 Uhr | dpa

Ein mit Baumstämmen beladener Transporter hat bei Homburg mitten auf der Autobahn A6 Feuer gefangen. Der Brand sei am Montagabend wohl an einem der Reifen entstanden und habe sich dann auf den Anhänger mit dem Holz ausgebreitet, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Der Fahrer habe das bemerkt und sei auf den Seitenstreifen gefahren. Dort wurde das Fahrzeug schließlich von Feuerwehrleuten gelöscht und geborgen. Die A6 war im betroffenen Abschnitt mehrere Stunden lang gesperrt. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 250 000 Euro.