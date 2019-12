Eisenhüttenstadt

23. "Snowy"-Musical hat in Eisenhüttenstadt Premiere

03.12.2019, 05:55 Uhr | dpa

Timo Gramsch als Schneemann "Snowy" springt vor dem Friedrich-Wolf-Theater in die Luft. Foto: Patrick Pleul/zb/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

In der Adventszeit sind im Eisenhüttenstädter Friedrich-Wolf-Theater zum 23. Mal die Abenteuer des Schneemanns "Snowy" zu erleben. Am 8. Dezember feiert die ausschließlich mit Laien-Darstellern besetzte Inszenierung "Snowy und das schönste Geschenk" Premiere. Insgesamt gibt es elf Vorstellungen, eine davon direkt am 24. Dezember.

Mehr als 7000 Zuschauer besuchen jedes Jahr das "Snowy"-Musical, eine Eigenproduktion von Stadt und Theater. Der tollpatschige, aber liebenswerte Schneemann besteht immer wieder neue Abenteuer, die mit eigens produzierten Songs auf die Bühne gebracht werden. Die Komposition und das musikalische Arrangement hat Allanah Titzki übernommen, Tochter des vor zwei Jahren gestorbenen "Snowy"-Erfinders Axel Titzki.