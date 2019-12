Alzenau

Geldautomat gesprengt: Polizei fahndet mit Hubschraubern

03.12.2019, 07:19 Uhr | dpa

Mit Hubschraubern und zahlreichen Einsatzwagen hat die Polizei im Landkreis Aschaffenburg nach Gelddieben gefahndet. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag einen Geldautomaten in einer Bankfiliale im unterfränkischen Alzenau gesprengt, wie die Polizei mitteilte. Wie viel Geld die Diebe erbeuteten und welcher Schaden bei der Explosion entstand, konnten die Beamten am Dienstag zunächst nicht sagen. Anwohner haben nach den Angaben den Notruf gewählt, nachdem sie einen lauten Knall auf der Straße gehört hatten. Die Täter flohen in einem Auto.

Erst am Wochenende hatte es in Neu-Ulm einen ähnlichen Diebstahl gegeben. Auch hier sprengten unbekannte Täter einen Geldautomat und erbeuteten eine fünfstellige Geldsumme.