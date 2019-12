Cham

Cham: Schon wieder ein Känguru entsprungen

03.12.2019, 09:02 Uhr | dpa

Kaum haben sich die Gehegetüren hinter dem einen Ausreißer geschlossen, da büxt auch schon ein anderer aus: In Cham hat es erneut ein Känguru geschafft, aus dem Gehege eines privaten Züchters zu entkommen. Das Tier habe seine Chance genutzt, als die Tür zum Gehege offen stand, sagte ein Sprecher der Polizei Cham am Dienstag. Die Polizei habe noch am späten Montagabend versucht, das Tier wieder einzufangen. Allerdings hätten die Beamten "keine Chance" gehabt, da das Känguru-Männchen "wirklich sehr flink" sei. Wenn man es fangen wolle, müsse man auf einen Zufall hoffen, sagte der Polizeisprecher.

Sorgen mache sich die Polizei aber keine, da sich das Tier auch bei winterlichen Temperaturen in der freien Wildbahn gut zurecht finden könne. Erst am vergangenen Samstag war ein anderes Känguru, das eine Woche lang auf freiem Fuß in Cham unterwegs war, unversehrt wieder zurück zu seinem Besitzer gebracht worden.