Halle (Saale)

Arbeitslosigkeits-Rückgang: Behinderte profitieren weniger

03.12.2019, 11:52 Uhr | dpa

Vom Aufwind am Arbeitsmarkt haben Schwerbehinderte zuletzt weit weniger profitiert als andere Thüringer. Während die Arbeitslosigkeit in den vergangenen zehn Jahren um 56 Prozent sank, verringerte sich die Zahl der arbeitslosen Schwerbehinderten nur um 31 Prozent, wie die Landesarbeitsagentur am Dienstag in Halle mitteilte. Und obwohl sie im Schnitt besser qualifiziert seien, dauere es in der Regel zwei Monate länger, bis Schwerbehinderte aus der Arbeitslosigkeit heraus einen neuen Job haben, hieß es. Am Dienstag war Internationaler Tag der Menschen mit Behinderung.

Bei der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen liegt Thüringen mit einer Quote von 4,4 Prozent etwas unter dem Bundesschnitt. "Das alles zeigt mir, dass wir im Werben für schwerbehinderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nachlassen dürfen", erklärte der Chef der Thüringer Arbeitsagenturen, Kay Senius. "Denn diese Personengruppe ist noch immer mit Berührungsängsten und Vorurteilen beschwert, ihre Beschäftigung ist eine Frage der Haltung." Demnach zahlt mehr als die Hälfte der Unternehmen mit mindestens 20 Beschäftigten lieber eine Ausgleichsabgabe als Schwerbehinderte einzustellen. Eine solche Abgabe müssen Firmen zahlen, die nicht mindestens 5 Prozent ihrer Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen besetzen.

Laut Senius nutzen Unternehmen zu wenig entsprechende Fördermöglichkeiten. Dabei verwies er auf Beratungsangebote der Arbeitsagenturen und Jobcenter. Die Förderung von behinderten Menschen werde auch im kommenden Jahr eine der wichtigsten Aufgaben der Arbeitsagenturen sein, sagte er.

Nach Wirtschaftszweigen betrachtet arbeiten Schwerbehinderte am häufigsten in der öffentlichen Verwaltung (gut 27 Prozent). Knapp jeder Vierte war im Verarbeitenden Gewerbe angestellt, fast jeder Fünfte im Gesundheits- und Sozialwesen. Gut die Hälfte der Beschäftigten mit einer Schwerbehinderung war laut Arbeitsagentur mehr als 55 Jahre alt. Senius verwies auf den demografischen Wandel und ein insgesamt steigendes Durchschnittsalter der Erwerbstätigen in Thüringen: "Mit zunehmendem Alter steigt die Zahl der Behinderungen aufgrund von Krankheiten und Unfällen."