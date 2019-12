Dresden

Dresden sucht Ordner für Menschenkette am 13. Februar

03.12.2019, 12:01 Uhr | dpa

Dresden sucht nach freiwilligen Helfern für die Menschenkette am 13. Februar. Die Ordner sollen bei der der Vorbereitung und Sicherung helfen, teilte die Stadt am Dienstag mit. Eine erste Schulung ist für den 12. Dezember im Dresdner Rathaus geplant. Am 13. Februar gedenkt Dresden der Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkrieg, die sich im nächsten Jahr zum 75. Mal jährt. Tausende reichen sich jedes Jahr zu einer Menschenkette die Hand, die wie ein schützender Ring die Innenstadt umschließt und ein Zeichen für Versöhnung setzen soll. Nach Angaben der Stadt sind zum 13. Februar 2020 zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen geplant.