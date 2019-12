Nowogrod Bobrzanski

Behörde: Wildschweinkadaver dem Veterinäramt melden

03.12.2019, 13:21 Uhr | dpa

Die Gefahr einer Einschleppung der Afrikanischen Schweinepest nach Deutschland hat sich nach Behördenangaben "dramatisch" erhöht. Um einen Seuchenfall rasch zu erkennen, sollten Bürger deswegen Funde verendeter Wildschweine unbedingt dem jeweils zuständigen Veterinäramt melden, informierte am Dienstag das Saalfelder Landratsamt. Dieses kümmere sich dann um Untersuchung und Beseitigung des Kadavers. Ansonsten sollten sich Bürger von tot aufgefundenen Wildschweinen fern halten, hieß es.

Nach einem Ausbruch in Westpolen ist die Tierseuche näher an Deutschland herangerückt. Polnische Behörden meldeten am Dienstag, dass das Virus bei einem Wildschwein in einem Ort 42 Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze entfernt nachgewiesen wurde.