Land verliert Streit um Pension des ehemaligen Koblenzer OB

03.12.2019, 13:28 Uhr | dpa

Das Justizzentrum in Koblenz. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Das Land Rheinland-Pfalz hat den Rechtsstreit um die Pension für den Koblenzer Ex-Oberbürgermeister Joachim Hofmann-Göttig (SPD) verloren. Der Rhein-Mosel-Stadt steht eine Abfindung von rund 700 000 Euro zu. Dieses Urteil fällte das Verwaltungsgericht Koblenz nach Mitteilung vom Dienstag.

2010 hatte der damalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) seinen Kulturstaatssekretär Hofmann-Göttig nur wenige Tage vor dessen Amtsantritt als OB von Koblenz in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Daher sollte die Großstadt bislang den überwiegenden Teil seiner Pension zahlen, obwohl Hofmann-Göttig 19 Jahre Staatssekretär und nur acht Jahre Stadtoberhaupt war. Der Landesrechnungshof sprach von einem möglichen finanziellen Schaden von rund 700 000 Euro für Koblenz. Ungefähr diese Summe forderte die Kommune in einer mündlichen Verhandlung am 22. November vor dem Verwaltungsgericht Koblenz vom Land.

Zu Recht, befanden die Richter unter Bezug auf einschlägige versorgungsrechtliche Bestimmungen. Demnach werde die Lastenteilung der Versorgung bei einem Dienstherrenwechsel zwischen dem Land und einer Stadt als Einmalzahlung vorgenommen. Diese stehe hier Koblenz zu. Es könne auch nicht im Sinne des Gesetzgebers sein, wenn eine OB-Urwahl davon mitbestimmt würde, ob der Sieg eines Bewerbers für ein hauptamtliches kommunales Wahlamt zu versorgungsrechtlichen Belastungen für die Stadt führte.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, eine Berufung beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz kann beantragt werden. Der jetzige Koblenzer OB David Langner (SPD) begrüßte die Entscheidung. Er hoffe "nun auf die Rechtskraft dieses Urteils".