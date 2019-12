Hamm

14-Jähriger demoliert auf Spritztour Ampelmast

03.12.2019, 20:59 Uhr | dpa

Zwei Brüder im Teenageralter haben in Hamm mit dem nicht zugelassenen Wagen ihres Vaters einen Ampelmast zerstört. Der 14-Jährige habe sich im Ortsteil Westtünnen am Dienstag zunächst den Fahrzeugschlüssel seines Vaters angeeignet und sei dann losgefahren, teilte die Polizei mit. Auf dem Beifahrersitz habe sein ein Jahr jüngerer Bruder Platz genommen. Beim Abbiegen sei er dann von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Ampelmast geprallt. Dieser sei dabei komplett zerstört worden. Das erheblich beschädigte Auto sei abgeschleppt worden. Der Sachschaden betrage etwa 11 000 Euro. Die Jugendlichen seien an einen Familienangehörigen übergeben worden. Auf den 14-Jährigen warte nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.