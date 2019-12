Zwei Auffahrunfälle mit mehreren Verletzten auf B 401

03.12.2019, 21:32 Uhr | dpa

Innerhalb einer Stunde ist es auf der Bundesstraße 401 in Edewecht und der benachbarten Ortschaft Husbäke zu gleich zwei Auffahrunfällen mit jeweils vier Fahrzeugen gekommen. Zunächst fuhr im Edewechter Ortsteil Süddorf eine 40-Jährige mit ihrem Wagen auf ein Stauende auf und schob drei vor ihr stehende Fahrzeuge aufeinander, wie die Polizei mitteilte. Vier der fünf Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. In Husbäke fuhr kurz darauf ein 23-Jähriger ebenfalls auf ein am Stauende stehendes Auto auf. Danach krachten noch zwei weitere Fahrzeuge in den Unfall. Dabei wurde eine Frau leicht verletzt. Wegen des Berufsverkehrs kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.