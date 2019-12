Regensburg

Wolbergs-Prozess: Aussagen von Referenten geplant

04.12.2019, 01:37 Uhr | dpa

Im zweiten Korruptionsprozess gegen den suspendierten Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs sollen die Baureferentin und der Wirtschaftsreferent der Stadt aussagen. Die beiden Zeugen werden am Mittwoch (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Regensburg erwartet. In dem Prozess geht es um die Frage, ob Bauunternehmer Wolbergs Parteispenden im Kommunalwahlkampf haben zukommen lassen, um sich auf diese Weise dessen Wohlwollen bei der Vergabe von Bauprojekten zu sichern.

Mit Wolbergs sitzen drei Unternehmer auf der Anklagebank. Die Vorwürfe lauten bei den drei Männern auf Bestechung und Vorteilsgewährung sowie auf Bestechlichkeit und Vorteilsnahme bei Wolbergs. In einem ersten Prozess war der 48-Jährige in zwei Fällen wegen Vorteilsnahme verurteilt und in den weiteren Anklagepunkten freigesprochen worden. Auf eine Strafe verzichtete das Gericht. Die Staatsanwaltschaft hatte auf viereinhalb Jahre Haft plädiert.