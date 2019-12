Lübeck

Landtag befasst sich mit Todesfällen bei Polizeieinsätzen

04.12.2019, 03:33 Uhr | dpa

Der Tod von zwei Männern im Zusammenhang mit Polizeieinsätzen im südöstlichen Schleswig-Holstein beschäftigt den Landtag. Innenstaatssekretär Torsten Geerdts (CDU) will heute die Fragen des Innen- und Rechtsausschusses beantworten. Nach einem Polizeieinsatz am 1. November in Ahrensburg (Kreis Stormarn) war ein 55 Jahre alter Mann aus bislang ungeklärten Umständen gestorben. Er soll sich nach einer Verfolgungsfahrt durch die Polizei heftig gegen seine Festnahme gewehrt haben, so dass die Beamten ihn fixiert hätten. Außerdem beschäftigt sich der Ausschuss mit den tödlichen Schüssen eines Polizeibeamten auf einen bewaffneten Mann am 2. November in Lübeck.