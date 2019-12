Aurich

Insel-Bürgermeister suchen Ausweg aus Wohnraum-Krise

04.12.2019, 03:56 Uhr | dpa

Zum zweiten Mal in diesem Jahr besprechen die Bürgermeister der ostfriesischen Inseln kommunale Themen mit Umweltminister Olaf Lies (SPD). Beim Inseldialog in Aurich geht es heute unter anderem um die Wohnraumsituation. Von Borkum bis Wangerooge sind Mietwohnungen und Immobilien knapp und teuer; das führt häufig zu Problemen bei neuen Einwohnern. Die vom Tourismus abhängigen Urlaubsregionen an der Küste suchen zudem Entlastung bei den den hohen Kosten für die Müllentsorgung. Massenhafter Plastikmüll aus dem Meer war besonders in die Schlagzeilen geraten, nachdem Anfang Januar 342 Container des Frachters "MSC Zoe" über Bord gegangen waren.