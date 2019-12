Potsdam

Fürst Albert II. dringt auf mehr Engagement für Klimaschutz

04.12.2019, 18:19 Uhr | dpa

Potsdam (dpa/bb) Fürst Albert II. von Monaco (61) hat Bürger, Politik und Wirtschaft zu mehr Klimaschutz aufgerufen. "Die Klimasituation verlangt jetzt von uns, dass wir die Art und Weise, wie wir reisen, arbeiten, konsumieren und uns ernähren, ändern", sagte er am Mittwochabend bei einer Veranstaltung zum Klimawandel im Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. "Ich zähle auf uns alle, um dies zu verwirklichen." Er betonte: "Wir wissen mit Sicherheit, dass unser Klima sich in einer sehr beschleunigten Weise ändert." Der Fürst war nach eigenen Angaben zuvor bei der UN-Klimakonferenz in Madrid und will an diesem Donnerstag auch wieder dort sein.