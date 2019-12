Büdingen

43-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall in Mittelhessen

04.12.2019, 21:09 Uhr | dpa

Ein Mann ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Büdingen ums Leben gekommen. Der 43-Jährige war am frühen Nachmittag mit seinem Auto auf einer Landstraße unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen verlor, wie die Polizei Mittelhessen mitteilte. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich, der Fahrer war den Angaben zufolge sofort tot. Die Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Ein Gutachter solle nun die Ermittlungen zur Unfallursache aufnehmen, hieß es.