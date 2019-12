Stadtroda

Düngemittelverordnung kann Braugerste zugute kommen

05.12.2019, 05:14 Uhr | dpa

Ein Landwirt schaut sich auf seinem Feld die Braugerste an. Foto: Caroline Seidel/dpa (Quelle: dpa)

Angesichts von Auflagen der Europäischen Union zur Ackerbaudüngung hält das Landesamt für Landwirtschaft eine Ausweitung der Anbaufläche für Braugerste für sinnvoll. "Die Düngemittelverordnung der EU sieht etwa weniger Stickstoffdüngung", erklärte Uwe Jentsch, Referent für Sortenversuchswesen im Landesamt für Landwirtschaft und Ländlicher Raum.

Solche Düngemittel seien für die in der Regel zur Bierherstellung genutzte Sommergerste deutlich weniger nötig als etwa bei der als Futtermittel verwendeten Wintergerste. Für manchen Landwirt könnte es sich also lohnen, mehr Anbaufläche für Braugerste zu nutzen, um sich mit weniger Reglementierung herumschlagen zu müssen, so die Schlussfolgerung.

Am Donnerstag kommen in Stadtroda (Saale-Holzland-Kreis) rund 200 Bauern, Mälzer, Brauer und Vertreter von Züchtungsfirmen sowie der Agrarchemie zur Thüringer Landesbraugerstentagung zusammen, um dort über die Zukunft des Gerstenanbaus zu diskutieren.