Osterrönfeld

Landwirtschaftskammer schwört Bauern auf Veränderungen ein

05.12.2019, 13:33 Uhr | dpa

Die Präsidentin der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Ute Volquardsen, sieht große Veränderungen auf die Bauern zukommen. Durch Anpassungen an den Klimawandel, höhere Umwelt- und Tierschutzauflagen sowie die Umsetzung der Digitalisierung müssten sie sich auf große Herausforderungen einstellen, sagte die Kammerpräsidentin am Donnerstag in Rendsburg bei der Hauptversammlung der Landwirtschaftskammer.

"Um diese Entwicklungsprozesse alle erfolgreich umsetzen zu können, brauchen die Betriebe einen starken verlässlichen Partner wie die Landwirtschaftskammer an ihrer Seite, insbesondere in den Schlüsselbereichen Aus- und Weiterbildung, Beratung, Erprobung und Versuchswesen", betonte Volquardsen.

Nach Kammerangaben haben sich die Gewinne der Bauern im Fünfjahresschnitt seit 2013 um ein Drittel vermindert. "Die Effekte durch Dürre und Produktpreisentwicklungen sind deutlich spürbar, die Liquiditätslage hat sich entsprechend verschlechtert. Die Zahl der sozioökonomischen Beratungsfälle bei der Landwirtschaftskammer ist deutlich gestiegen", sagte Volquardsen.

Volquardsen wurde 2018 zur ersten Präsidentin einer Landwirtschaftskammer in Deutschland gewählt. Mit ihrem ersten Amtsjahr sei sie zufrieden, sagte sie. "Ich ziehe eine positive Bilanz." Agrarminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) bezeichnete die Kammer auf Twitter als unverzichtbaren Partner für die Landesregierung.