Bad Kissingen

Einbrecher versteckt sich im Kühlschrank

05.12.2019, 17:53 Uhr | dpa

Ein ungewöhnliches Versteck hat sich ein Einbrecher in Unterfranken ausgesucht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren Beamte nach einem Alarm zu einem Supermarkt in Bad Kissingen geeilt. Zunächst fehlte von dem mutmalichen Einbrecher jede Spur. Doch ein Diensthund nahm die Fährte auf und führte die Polizisten schnurstracks zu einem Kühlschrank.

Beim Öffnen der Kühlschranktür entdeckten sie den 23-jährigen Tatverdächtigen. Die Polizei geht davon aus, dass es der junge Mann offenbar in erster Linie auf alkoholische Getränke abgesehen hatte. Diverse Spirituosen waren bereits aus den Regalen entnommen und in eine Tasche gepackt worden.