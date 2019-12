Magdeburg

Landesrechnungshof zeigt neue Erkenntnisse zu Zinswetten

06.12.2019, 01:05 Uhr | dpa

Sachsen-Anhalts Landesrechnungshof hat neue Erkenntnisse zu hochriskanten Zinswetten in den Kommunen. Der Präsident der Behörde, Kay Barthel, wird sie heute in Magdeburg vorstellen. Im neuen Prüfbericht des Rechnungshofs werden regelmäßig Fälle gelistet, in denen die öffentliche Hand Steuergelder falsch verwendet oder auch verschwendet hat.

Die hochriskanten Zinswetten von Kommunen und kommunalen Zweckverbänden beschäftigt die Prüfer seit gut eineinhalb Jahren. Immer wieder fallen dabei Geschäfte auf, bei denen hohe Verluste eingefahren werden. Demnach wurden beim Abwasserverband in Köthen Verluste von elf Millionen Euro eingepreist. In Bad Dürrenberg (Saalekreis) lag das Minus bei vier Millionen Euro und in Osterburg (Altmark) bei 334 000 Euro.

Jedes Mal geht es um sogenannte Derivate. Das sind hochkomplexe Finanzinstrumente. Kommunen dürfen sie abschließen, um sich gegen Änderungen beim Zinsniveau abzusichern. Als reines Spekulationsobjekt sind sie verboten. Der Rechnungshof hatte abgefragt, wer in der Vergangenheit Derivatgeschäfte abgeschlossen hat und kam auf ein Gesamtvolumen von 1,23 Milliarden Euro. Wie viele der Geschäfte zulässig sind und welche Verluste anfallen, prüft er seither.