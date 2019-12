Metzingen

Von glatter Fahrbahn abgekommen: Zwei Männer schwer verletzt

06.12.2019, 05:09 Uhr | dpa

Ein Auto ist bei Metzingen (Landkreis Reutlingen) von einer Bundesstraße abgekommen und hat sich so heftig überschlagen, dass beide Insassen schwere Verletzungen erlitten. Der 21 Jahre alte Fahrer war am Donnerstagabend zu schnell auf der glatten Fahrbahn unterwegs gewesen und hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren, wie die Polizei mitteilte. Das Auto überschlug sich mehrfach in einer angrenzenden Böschung, dabei wurde der 22-jährige Beifahrer aus dem Fahrzeug geschleudert. Einem Polizeisprecher zufolge war er vermutlich nicht angeschnallt gewesen. Beide Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht.