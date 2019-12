Bad Nauheim

Mehr Unverpackt-Läden in Hessen

06.12.2019, 05:31 Uhr | dpa

In Hessen wächst die Zahl von Unverpackt-Läden, wo Kunden ohne Plastikmüll einkaufen können. Die Geschäfte eröffnen mittlerweile nicht mehr nur in den Großstädten, sondern auch in kleineren Kommunen wie Gießen, Marburg, Friedrichsdorf und zuletzt in Bad Nauheim. Der Bedarf für solche Geschäfte sei da, heißt es beim Verein "Unverpackt", der sich als Berufsverband für die Läden versteht.

Laut einer Umfrage des Hamburger Marktforschungsinstituts Splendid Research GmbH aus dem Jahr 2018 würden drei Viertel der Befragten Lebensmittel in mitgebrachten Behältnissen an der Bedientheke oder im Unverpackt-Laden abfüllen lassen. Allerdings haben nur acht Prozent schon einmal in einem solchen Geschäft eingekauft.