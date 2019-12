Wetterdienst warnt vor Sturmböen an der Küste

06.12.2019, 06:53 Uhr | dpa

Der Deutsche Wetterdienst hat vor stürmischen Winden an der Küste und im nördlichen Schleswig-Holstein gewarnt. Laut Wetterdienst kommt es an den Küsten am Freitagmorgen zu Sturmböen von rund 85 km/h. In Nordfriesland muss mit schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 95 km/h gerechnet werden. Im Tagesverlauf soll der Wind etwas abnehmen.