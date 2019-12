Regen und Glätte in Rheinland-Pfalz und im Saarland

06.12.2019, 07:37 Uhr | dpa

Personen laufen mit Regenschirmen auf einem Gehweg. Am Boden liegen herbstlich verfärbte Blätter. Foto: Tom Weller/dpa (Quelle: dpa)

Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich am Freitag auf dichte Bewölkung und Regen einstellen. Bis zum Mittag bestehe zudem Glättegefahr, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen liegen den Angaben zufolge bei drei bis sechs Grad. In den Bergen seien stürmische Böen möglich.

Auch am Samstag und Sonntag gehe es laut dem DVD stark bewölkt und windig weiter. Zudem sei mit Schauern zu rechnen, vor allem der Sonntag werde regnerisch. Dabei werde es etwas milder. Die Höchsttemperaturen steigen am Samstag auf sieben bis elf Grad, am Sonntag seien bis zu zwölf Grad möglich.