Aschersleben

Geldautomat aufgehebelt

06.12.2019, 09:07 Uhr | dpa

Unbekannte haben versucht, in Aschersleben/Markt einen Geldautomaten in einer Bankfiliale zu sprengen. Das Vorhaben der Täter konnte jedoch durch entsprechende Sicherheitsvorrichtungen verhindert werden, wie die Polizei mitteilte. Der Geldautomat wurde am frühen Freitagmorgen von den Unbekannten lediglich aufgehebelt, die Geldkassette aber nicht entwendet. Die Täter flüchteten ohne Beute. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt.