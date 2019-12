Bad Zwischenahn

Milchhof Fulde bester Milcherzeuger Niedersachsens

06.12.2019, 13:55 Uhr | dpa

Als bester Milcherzeuger Niedersachsens ist der Milchhof Fulde aus dem Heidekreis mit der "Goldenen Olga" 2019 ausgezeichnet worden. Die Betreiberfamilien Bergmann und Harms erhielten den Unternehmenspreis für nachhaltiges Wirtschaften am Freitag in Bad Zwischenahn (Kreis Ammerland). Hinzu kam ein Geldbetrag von 3500 Euro. Die "Silberne Olga" und ein Preisgeld von 2000 Euro gingen nach Warpe-Helzendorf (Kreis Nienburg) und die "Bronzene Olga" mit 1500 Euro nach Löningen (Kreis Cloppenburg).

Für die Auszeichnung wurden unter anderem die Nachhaltigkeit des Betriebes, Ökologie und Tierwohl, soziales Engagement und der betriebswirtschaftliche Erfolg bewertet. "Die Sieger des Milchlandpreises sind deshalb so erfolgreich, weil die Arbeit auf ihrem Hof von einem Team getragen wird", sagte Jan Heusmann, Vorsitzender der Landesvereinigung der Milchwirtschaft.

Niedersachsen zählt rund 870 000 Milchkühe, die in rund 10 400 landwirtschaftlichen Betrieben stehen und jährlich annähernd 6,9 Millionen Tonnen Milch erzeugen. Nach Bayern ist Niedersachsen das wichtigste Milcherzeugerland in Deutschland. Bezogen auf die bundesweite Milchanlieferung werden laut Landwirtschaftsministerium in Niedersachsen knapp 20 Prozent der Milch produziert.