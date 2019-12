Wiesbaden

Immer mehr ausländische Schulabschlüsse anerkannt

07.12.2019, 08:43 Uhr | dpa

In Hessen sind von der Schulbehörde 2018 mehr als doppelt so viele ausländische Schulabschlüsse anerkannt worden als noch vier Jahre zuvor. Das geht aus einer Antwort des Kultusministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der SPD-Landtagsfraktion in Wiesbaden hervor. Die Zahlen stiegen demnach von 1577 im Jahr 2014 stetig auf 3522 im vergangenen Jahr.

Das Staatliche Schulamt für den Landkreis Darmstadt-Dieburg und die Stadt Darmstadt ist hessenweit für die Anerkennung ausländischer Schulabschlüsse aller Männer und Frauen zuständig, die kein Studium anstreben. Für alle anderen Fälle sind die jeweiligen Hochschulen zuständig, wie das Ministerium erläuterte.