Rostock

Tafeln an Kapazitätsgrenze: Logistik-Zentrum zu klein

07.12.2019, 09:23 Uhr | dpa

Mecklenburg-Vorpommerns Tafeln für Bedürftige sind an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt. Die bestehende Infrastruktur sei ausgelastet, die Lager seien zu klein, sagte der Vorsitzende der "Tafel Deutschland", Jochen Brühl. "Es könnten mehr Lebensmittel gerettet werden, wenn unser Logistik-Zentrum in Neubrandenburg mehr Kapazitäten hätte. Zurzeit werden hier jährlich über 1200 Paletten Lebensmittel direkt von den Herstellern und Erzeugern gerettet und an die Tafeln im Land weiterverteilt." In den vergangenen zwei Jahren hätten die Tafeln in Mecklenburg-Vorpommern bis zu 40 Prozent mehr Lebensmittel-Spenden erhalten. Die Waren-Überschüsse seien riesig.