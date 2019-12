Walddorfhäslach

Sechs Verletzte bei Zusammenstoß im Kreis Reutlingen

07.12.2019, 12:37 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß zweier Autos in Walddorfhäslach (Kreis Reutlingen) sind sechs Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Ein 73 Jahre alter Fahrer habe vermutlich aus Versehen beim Abbiegen einem 25-Jährigen die Vorfahrt genommen, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Bei der Kollision am Freitag erlitten die 67-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers und eine 43 Jahre alte Mitfahrerin des 25-Jährigen schwere Verletzungen. Beide Fahrer sowie zwei weitere Mitfahrer des 25-Jährigen zogen sich leichte Verletzungen zu. Alle sechs kamen ins Krankenhaus.