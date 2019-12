Augsburg

Gut gelaunt nach 2:1: FCA-Trainer im Weihnachtspullover

07.12.2019, 19:12 Uhr | dpa

In diesem Outfit war Augsburgs Trainer Martin Schmidt der Hingucker: Er zeigte sich in einem größtenteils in grün gehaltenen Weihnachtspullover. Nach dem 2:1-Erfolg über den FSV Mainz hatte der 52-Jährige am Samstag beste Laune. "Ist doch ein tolles Weihnachtsgeschenk", sagte Schmidt, als er auf das weihnachtlich verzierte Kleidungsstück angesprochen wurde.

"Nach einem Heimsieg kann man froh gestimmt sein. Es ist ja Weihnachten, zweiter Advent", sagte Schmidt. Der Pullover bleibt übrigens nicht in dessen Kleiderschrank. Er wird demnächst unter den Mitgliedern verlost.