Koblenz

Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg wird entschärft

08.12.2019, 01:07 Uhr | dpa

In Koblenz wird am heutigen Sonntag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Dazu muss die Umgebung in einem Umkreis von 500 Metern um die Fundstelle evakuiert werden. Betroffen sind davon nach Schätzung von Feuerwehr und Stadt etwa 4000 Anwohner, die bis 10.00 Uhr ihre Wohnungen und Häuser verlassen sollen. Altenheime oder Krankenhäuser liegen nicht in der Nähe.

Der rund 250 Kilo schwere britische Sprengkörper war am Mittwoch im Stadtteil Karthause bei Ausschachtungsarbeiten für ein neues Wohnhaus gefunden worden. Bombenfunde aus dem Zweiten Weltkrieg sind in Koblenz nichts Ungewöhnliches - immer wieder kommt es deshalb zu Evakuierungsaktionen.