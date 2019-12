Altenberg

Wintersportorte warten auf Schnee

08.12.2019, 09:27 Uhr | dpa

Die sächsischen Wintersportorte rüsten für die Saison. Doch selbst in höheren Lagen fehlt noch der Schnee, ergab eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa. Skilift-Betreiber hoffen deshalb auf frostige Tage und Nächte, damit sie Kunstschnee auf die Hänge bringen können. In der Ski- und Rodelarena in Altenberg im Osterzgebirge kann zumindest gerodelt werden. Skilaufen ist nicht möglich. Auch am Fichtelberg in Oberwiesenthal und der Ski-Arena in Eibenstock im Erzgebirge ist das Weiß noch knapp. Doch laut Deutschem Wetterdienst ist eher wechselhaftes Wetter zu erwarten. Dauerfrost gebe es nur in den Kammlagen ab 800 Meter.