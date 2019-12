Coswig (Anhalt)

Frau stirbt bei Auffahrunfall auf der A9

08.12.2019, 13:02 Uhr | dpa

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 9 bei Coswig ist eine Frau ums Leben gekommen. Die 50 Jahre alte Beifahrerin aus Sachsen starb in der Nacht zu Sonntag noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Der 48 Jahre alte Fahrer des Autos wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann aus Sachsen in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen war das Auto zuvor auf der rechten Spur einen vorausfahrenden Lastwagen aufgefahren und gegen die Mittelleitplanke geschleudert worden. Warum der Wagen auf den Lkw auffuhr, war noch unklar. Bis zum Ende der Aufräumarbeiten war die A9 in Richtung München gesperrt.